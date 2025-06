Nordea AM lance ses deux premiers ETF répliquant sa gamme BetaPlus

C’est une première pour Nordea Asset Management et cela marque encore un nouvel arrivé dans le monde des fonds cotés en Bourse. La filiale de gestion de la banque nordique lance ses deux premiers ETF BetaPlus Active : Nordea ETF ICAV - BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund UCITS ETF et Nordea ETF ICAV - BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund UCITS ETF.

Ces ETF répliquent deux stratégies lancées il y a quinze ans par la société de gestion nordique, et jusqu’à présent uniquement disponibles par le biais de fonds et de mandats Ucits traditionnels. Nordea AM a d’ailleurs gagné un mandat de 800 millions d’euros sur les actions internationales auprès de l’Ircantec avec une gestion «BetaPlus» et des critères de décarbonation spécifiques à l’Ircantec (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques). Ce mandat l’a fait changer de dimension en France.

ETF irlandais

La gamme BetaPlus englobe des stratégies actives dites « enhanced », représentant un encours de 60 milliards d’euros. BetaPlus va au-delà d’une simple exposition au marché, en combinant « une construction quantitative de portefeuille avec un risque soigneusement contrôlé et une durabilité intégrée », selon un communiqué.

« Avec 60 milliards d’euros déjà investis, la demande des clients est de plus en plus forte pour un alpha constant, contrôlé et rentable. Proposer BetaPlus sous forme d’ETF est une étape naturelle, offrant aux investisseurs la flexibilité et la négociabilité qu’ils demandent », a commenté Nils Bolmstrand, PDG de Nordea Asset Management.

Domiciliés en Irlande, ces ETF seront disponibles dès leur lancement sur Xetra en Allemagne. Les cotations sur LSE et SIX sont en cours et devraient être disponibles à l’avenir.

Laurence Marchal