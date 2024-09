"Depuis plus de trois décennies, nous développons avec succès des solutions conçues pour offrir des rendements attrayants à long terme tout en produisant un impact positif. L'investissement durable est un élément essentiel de notre ADN nordique, et nous sommes impatients de soutenir CalSTRS avec notre approche distincte d'investissement pour offrir des rendements de manière responsable", a déclaré Nils Bolmstrand, PDG de Nordea Asset Management.

(AOF) - Nordea Asset Management (NAM) annonce que le California State Teachers' Retirement System (CalSTRS), l'un des plus grands régimes de retraite publics au monde, a choisi la stratégie Global Stars Equity de Nordea pour gérer 450 millions de dollars d'investissements en actions mondiales. Cette stratégie est gérée par l'équipe Fundamental Equities de NAM, qui est responsable de la famille d'actions ESG STARS et de la gamme thématique durable de la société.

Nordea AM : gain d'un mandat d'actions mondiales axé sur la durabilité

