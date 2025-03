Nordea AM décroche un mandat de 800 millions d’euros auprès de l'Ircantec

(AOF) - Nordea Asset Management a été sélectionné par l'Ircantec, l'un des principaux régimes de retraite publics en France, pour la gestion d'un mandat d'actions mondiales axé sur la décarbonation, en partenariat avec ODDO BHF AM. Il s'agit d'un mandat d'un montant cible de 800 millions d'euros. " Ce mandat souligne notre engagement à concilier performance d’investissement et objectifs climatiques ", souligne David Benmussa, directeur exécutif France & Benelux, chez Nordea Asset Management (NAM).

L'Ircantec, régime de retraite complémentaire dédié aux agents non titulaires de l'État, des collectivités locales et des établissements publics, gère plus de 17 milliards d'euros d'actifs investis sur les marchés financiers.

Dans ce cadre, le mandat confié à NAM est intégré à un fonds domicilié en France, lancé en janvier 2025 et hébergé par ODDO BHF AM.

Reposant sur les stratégies BetaPlus Responsible Enhanced Equities de Nordea Asset Management, cette solution active et sur mesure vise à accompagner l'Ircantec dans la réduction annuelle de 7 % de son empreinte carbone.

Sa gestion sera assurée par l'équipe Multi-Assets de NAM, qui développe les stratégies BetaPlus depuis plus de 15 ans et supervise aujourd'hui plus de 60 milliards d'euros d'encours.