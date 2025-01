Nomura s'attend à plus de divergences entre les États-Unis et l'Europe en 2025

(AOF) - Une divergence amplifiée et une fragmentation accrue.Telles sont les attentes de Nomura pour 2025, selon la présentation faite par Andrzej Szczepaniak, senior european economist, lors d’un récent déjeuner de presse. Le gérant anticipe une persistance de "l’exceptionnalisme" américain, grâce notamment à une demande intérieure "résiliente" au désendettement du secteur privé et à la solidité de l’emploi, qui a vécu un ralentissement mais pas de destructions d’emplois. Nomura s’attend cependant à une modération progressive des salaires.

La hausse des salaires et l'inflation sous jacente ont persisté plus qu'attendu, et la désinflation a calé. Nomura s'attend par conséquent à ce que les taux d'intérêt restent élevés un certain temps. Par ailleurs, la politique commerciale de Donald Trump devrait encore soutenir l'inflation.

En Europe en revanche, l'inflation est tombée sous les 2% dès septembre, plus tôt qu'attendu par la BCE: la hausse des salaires devrait par conséquent décélérer au cours de l'année en cours.

Selon Nomura, la BCE devrait cesser de se focaliser sur l'inflation des services pour se concentrer davantage sur le hiatus entre cette inflation et l'inflation sous-jacente des biens.

Pour le gérant, le retour de la croissance tiré par la consommation qu'attend la BCE est de moins en moins probable, étant donné que les consommateurs disposent de moins de liquidités disponibles qu'avant la pandémie et que la hausse des salaires a décéléré davantage qu'attendu.

En conséquence, la BCE devait se voir contrainte de baisser les taux "sous le niveau neutre" afin de soutenir l'économie. La baisse attendue du PIB européen sous l'impact des mesures de Donald Trump devrait également peser en ce sens.