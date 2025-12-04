Nomura s’associe à OpenAI pour renforcer son activité de gestion d’actifs

Le groupe financier japonais Nomura a annoncé, vendredi 28 novembre, le début d’une collaboration stratégique avec OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, modèle de langage basé sur l’intelligence artificielle générative.

Concrètement, Nomura utilisera l’outil OpenAI Deep Research et envisage de développer de nouveaux services avec l’appui de la société technologique américaine, en particulier pour sa gestion d’actifs, Nomura Asset Management.

« L’IA générative peut faire davantage que de renforcer l’efficacité. Cela peut fondamentalement transformer les services financiers. A travers notre collaboration stratégique avec OpenAI, nous allons combiner les vastes ressources de données et l’expertise de Nomura avec une IA de pointe afin de fournir des conseils d’investissement et des analyses de marché plus poussés. Ce faisant, nous fournirons à nos clients des services plus accessibles et plus sécurisés, tout en créant de nouvelles opportunités de revenus au-delà des modèles commerciaux traditionnels » , a déclaré Kentaro Okuda, directeur général de Nomura Holdings, dans un communiqué.

L'Agefi