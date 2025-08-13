 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nomura prévoit une baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre en raison du ralentissement de l'inflation
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 07:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long de l'année)

Nomura s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, avançant ses prévisions d'assouplissement, au vu des signes d'une inflation américaine plus faible en juillet et des premières fissures sur le marché de l'emploi.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % le mois dernier, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 0,3 % enregistrée en juin et correspond globalement aux attentes des économistes, tandis que l'inflation annuelle a été légèrement inférieure aux prévisions, selon les données publiées mardi sur le site .

La société de courtage prévoit deux autres réductions de 25 points de base,

en décembre 2025 et en mars de l'année prochaine, mais a déclaré qu'une réduction de 50 points de base le mois prochain est peu probable car "le marché du travail ralentit, mais il y a peu de signes de stress, et les conditions financières plus larges restent faciles"

La maison de courtage a également abaissé son estimation des dépenses de consommation personnelle (PCE ) à 0,243 % pour juillet, contre 0,325 %, citant la faiblesse de segments tels que les médicaments sur ordonnance et les logiciels.

En moyenne, les opérateurs tablent sur 60,4 points de base de réduction des taux de la Fed d' ici la fin de l 'année, avec une probabilité de 94,2 % d'une réduction de 25 points de base en septembre, selon les données de LSEG et l'outil FedWatch du CME Group.

D ' autres grandes maisons de courtage, dont J.P.Morgan, Citigroup et Wells Fargo, ont maintenu leur position en faveur d'une baisse des taux en septembre.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2025 à 07:05:50.

