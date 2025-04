Nomura acquiert les activités de gestion d’actifs cotés aux Etats-Unis et en Europe de Macquarie

Le japonais Nomura se porte acquéreur des activités cotées de gestion d’actifs de Macquarie aux Etats-Unis et en Europe. Les deux groupes ont annoncé un accord ce 22 avril selon lequel Nomura fera l’acquisition des trois entités qui opèrent dans ces pays avec des stratégies actions, taux et multi-actifs et un encours d’environ 180 milliards de dollars américains (156 milliards d’euros). Elles emploient un peu plus de 700 personnes. L’acquisition, qui reste soumise aux autorisations légales habituelles, est réalisée pour 1,8 milliard de dollars.

Une fois l’opération achevée, le total des actifs gérés par la division Investment Management de Nomura devrait passer à environ 770 milliards de dollars, dont plus de 35% seront gérés pour le compte de clients situés en dehors du Japon. Cette acquisition doit permettre également à Nomura de disposer d’un effet d'échelle pour ses activités à l’international, dont le siège se trouve à Philadelphie.

Le groupe japonais devrait ainsi renforcer sa présence auprès des assureurs américains notamment, activité qui trouve ses origines dans la société Delaware Investments, fondée en 1929 et acquise par Macquarie en 2010. Il indique dans un communiqué qu’il accompagnera les projets de croissance des entités rachetées.

« Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de nos ambitions de croissance et de diversification à l'échelle mondiale à l’horizon 2030 et vise à investir dans des activités stables et à forte marge », a déclaré Kentaro Okuda, président de Nomura et directeur général.

Recentrage sur les marchés privés à l’international pour Macquarie

La banque Macquarie de son côté, explique que cette transaction permettra à ses activités de gestion d’actifs de se concentrer sur les marchés privés au niveau mondial et les marchés cotés en Australie.

Dans le cadre de cette transaction, Nomura et Macquarie ont conclu également un accord de partenariat qui portera sur des opportunités de création de produits et de distribution. Cet accord inclut le fait que Nomura sera partenaire de distribution de Macquarie Asset Management aux Etats-Unis et lui fournira un accès continu aux clients patrimoniaux américains. En outre, la société Nomura s’est engagée à fournir des capitaux d’amorçage pour une série de fonds alternatifs de Macquarie Asset Management adaptés à la clientèle patrimoniale américaine.

Un groupe de travail conjoint entre Nomura et Macquarie sera également mis en place afin d’explorer d’autres opportunités potentielles.

