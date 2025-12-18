Nominations clés au sein de la direction de DPAM

(AOF) - DPAM (Degroof Petercam Asset Management), la branche dédiée aux marchés publics du pilier Investment Management d’Indosuez Wealth Management, annonce plusieurs nominations clés au sein de son équipe de direction. Yves Ceelen est nommé co-CEO. Membre du comité exécutif de DPAM, Yves a précédemment occupé les fonctions de chief investment officer (CIO) pour la stratégie Global Balanced et de head of institutional portfolio management. En tandem avec Peter De Coensel, Yves renforcera la présence de DPAM sur les marchés publics.

Johan Van Geeteruyen est nommé head of institutional portfolio management. Actuellement CIO fundamental equity, il assumera les responsabilités opérationnelles qu'occupait Yves Ceelen. Il retrouve ainsi un domaine qu'il connaît bien, puisqu'il a dirigé les portefeuilles institutionnels de 1998 à 2021.

​Pour succéder à Johan Van Geeteruyen, DPAM a nommé Didier Van De Veire au poste de CIO Equity. Didier a débuté sa carrière chez Petercam Asset Management, évoluant d'analyste buy-side à la gestion de fonds actions européens. Il a ensuite enrichi son parcours à l'international en tant que head of Europe au sein du département actions et membre du comité d'investissement de l'Abu Dhabi Investment Authority, un fonds souverain, où il a dirigé des équipes d'investissement.