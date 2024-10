Nominations chez Dorval Asset Management

(AOF) - Dorval Asset Management, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, annonce les arrivées de Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon respectivement comme directeur général délégué Head of Responsible Investment et Head of Active Equities.

Frédéric Ponchon débute sa carrière en 1999 comme gérant actions européennes et internationales à la Banque du Louvre, devenue HSBC Private Bank. En 2005, il rejoint Sycomore Asset Management comme associé – gérant. Ces dernières années il occupait également la fonction de Head of Research & SRI Strategy.

Gilles Sitbon débute sa carrière aux Etats-Unis où pendant 12 ans, il occupe différentes fonctions, d'abord chez Goldman Sachs & Co (1998-2002), comme associate en gestion des risques de technologie, puis chez Spinner Asset Management (2004-2007), un Hedge Fund sur la Technologie comme analyste global et enfin, chez Proxima Capital (2007-2010), comme analyste senior. En 2010, Gilles Sitbon rejoint Sycomore Asset Management comme associé – gérant en charge des stratégies de performance absolue et comme référent sur la Technologie. Il est également aujourd'hui operating partner chez REVAIA, investisseur Crossover (non coté/coté) Equity Growth en Europe