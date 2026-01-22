information fournie par Reuters • 22/01/2026 à 15:49

Nominations aux Oscars 2026 : les nominations pour la 98e cérémonie des Oscars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Voici la liste des nominations aux Oscars annoncée jeudi et dont les lauréats seront annoncés le 15 mars:

MEILLEUR FILM

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Une bataille après l'autre"

"L'agent secret"

"Valeur sentimentale"

"Sinners"

"Train Dreams"

MEILLEUR ACTEUR

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Une bataille après l'autre"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Sinners"

Wagner Moura, "L'agent secret"

MEILLEURE ACTRICE

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "If I Had Legs I'd Kick You"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Renate Reinsve, "Sentimental Value"

Emma Stone, "Bugonia"

MEILLEUR RÉALISATEUR

Paul Thomas Anderson, "Une bataille après l'autre"

Ryan Coogler, "Sinners"

Josh Safdie, "Marty Supreme"

Joachim Trier, "Valeur sentimentale"

Chloé Zhao, "Hamnet"

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE

Benicio Del Toro, "Une bataille après l'autre"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Delroy Lindo, "Sinners"

Sean Penn, "Une bataille après l'autre"

Stellan Skarsgård, "Sentimental Value"

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE

Elle Fanning, "Valeur sentimentale"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valeur sentimentale"

Amy Madigan, "Weapons"

Wunmi Mosaku, "Sinners"

Teyana Taylor, "One Battle After Another"

MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTÉ

Will Tracy, "Bugonia"

Guillermo Del Toro, "Frankenstein"

Maggie O'Farrell et Chloé Zhao, "Hamnet"

Paul Thomas Anderson, "Une bataille après l'autre"

Clint Bentley et Greg Kwedar, "Train Dreams"

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

Robert Kaplow, "Blue Moon"

Jafar Panahi, "It Was Just an Accident"

Ronald Bronstein et Josh Safdie, "Marty Supreme"

Joachim Trier et Eskil Vogt, "Sentimental Value"

Ryan Coogler, "Sinners"

MEILLEUR FILM D'ANIMATION

"Arco"

"Elio"

"Chasseurs de démons KPop"

"La petite Amélie ou le personnage de la pluie"

"Zootopie 2"

MEILLEUR COURT MÉTRAGE D'ANIMATION

"Les trois sœurs"

"Butterfly"

"Forevergreen"

"La fille qui pleurait des perles"

"Plan de retraite"

MEILLEUR FILM INTERNATIONAL

"It Was Just an Accident"

"L'agent secret"

"Sentimental Value"

"Sirât"

"La voix de Hind Rajab"

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

"Couper à travers les rochers"

"La solution Alabama"

"Le voisin parfait"

"Come See Me in the Good Light"

"M. Personne contre Poutine"

MEILLEUR COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE

"Toutes les chambres vides"

"Armé seulement d'une caméra: La vie et la mort de Brent Renaud"

"Les enfants n'existent plus: Were and Are Gone"

"Le diable est occupé"

"Parfaitement étrange"

MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Une bataille après l'autre"

"Sinners"

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE

"Dear Me", tirée de "Diane Warren: Relentless"

"Golden", de "KPop Demon Hunters"

"I Lied to You", de "Sinners"

"Sweet Dreams of Joy", de "Viva Verdi"

"Train Dreams", tiré de "Train Dreams"

MEILLEUR SON

"F1"

"Frankenstein"

"Une bataille après l'autre"

"Sinners"

"Sirât"

MEILLEURE CONCEPTION DE PRODUCTION

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Une bataille après l'autre"

"Sinners"

MEILLEUR COURT MÉTRAGE EN PRISE DE VUE RÉELLE

"La tache du boucher"

"Un ami de Dorothy"

"Le drame d'époque de Jane Austen"

"Les chanteurs"

"Deux personnes échangeant leur salive"

MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE

"Frankenstein"

"Marty Supreme"

"Une bataille après l'autre"

"Sinners"

"Train Dreams"

MEILLEUR MAQUILLAGE ET COIFFURE

"Frankenstein"

"Kokuho"

"The Smashing Machine"

"Sinners"

"La vilaine belle-sœur"

MEILLEURE CONCEPTION DE COSTUMES

"Avatar: Fire and Ash"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Sinners"

MEILLEURS EFFETS VISUELS

"Avatar: Le feu et la cendre"

"F1"

"Jurassic World Rebirth"

"Sinners"

"Le bus perdu"

MEILLEUR MONTAGE DE FILM

"F1"

"Sentimental Value"

"Marty Supreme"

"Une bataille après l'autre"

"Sinners"

MEILLEURE DISTRIBUTION

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Une bataille après l'autre"

"L'agent secret"

"Les pécheurs"