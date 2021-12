Nomination : Réana TAHERALY, Directrice de Développement institutionnel de REALITES

Le groupe de développement territorial REALITES annonce la nomination de Réana TAHERALY en qualité de Directrice de Développement institutionnel.



Diplômée de l’Ecole d’urbanisme de Paris, Réana TAHERALY, 32 ans, débute sa carrière en 2013 par une mission au sein de l’atelier international d’urbanisme de Douala (Cameroun). Elle intègre ensuite Grand Paris Aménagement, en tant que Responsable développement, Cheffe de cabinet de la direction générale auprès de Thierry Lajoie, Directeur général de l’établissement, puis en tant que Head of Innovation. Elle produit alors notamment le rapport « Pour une stratégie d’innovation urbaine de Grand Paris Aménagement - La ville de demain : maintenant ou jamais ? ».



En 2018, elle contribue au rapport de Roland Castro, architecte-urbaniste, commanditée par le Président de la République (« Du Grand Paris à Paris en Grand »).



En 2019, elle devient Directrice Stratégie et Innovation chez REI Habitat, promoteur à forte sensibilité écologique, spécialiste de la construction bois.



Réana TAHERALY vient de rejoindre la Direction Institutionnelle et Stratégique de REALITES en qualité de Directrice de Développement institutionnel. Elle pilotera les orientations stratégiques du développement territorial et institutionnel du Groupe, particulièrement dans le Grand Paris.