Nomination de Marc Le Bozec comme Directeur Général par interim
03/10/2025 à 08:00

NANTES, France, 3 octobre 2025, 8 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce la cessation des fonctions de M. Nicolas Poirier en tant que Directeur Général, et la nomination de Marc Le Bozec comme Directeur Général par interim, décidées hier par le Conseil d’administration de la Société.

Le Conseil d’administration a lancé un processus de recrutement pour identifier un nouveau Directeur Général permanent.

Le Conseil d'administration a chargé Marc Le Bozec de mener une revue stratégique des activités de la Société, en mettant l'accent sur la maximisation de la valeur dans le cadre des partenariats, des finances et des programmes de développement clinique.

Nicolas Poirier conserve son poste de Directeur scientifique chez OSE.

OSE IMMUNO
7,0350 EUR Euronext Paris 0,00%

