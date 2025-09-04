Nomination de Hugo Larricq en qualité de Directeur Général de Mon courtier énergie groupe

Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui la nomination de Hugo Larricq en qualité de Directeur Général. Charlie Evrard conserve ses fonctions de Président du Conseil d’administration.



Hugo Larricq, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « Je suis honoré et enthousiaste de rejoindre Mon courtier énergie groupe à ce moment clé de son développement. Le coeur de métier du Groupe repose sur la proximité avec ses clients et sur un accompagnement de bout en bout dans la gestion et l’optimisation de leur budget énergie, ainsi que dans leur transition énergétique. C’est une mission essentielle qui prend tout son sens dans le contexte actuel de tension sur les marchés de l’énergie et des enjeux climatiques. Je suis pleinement déterminé à mettre mon expérience en matière de gestion de la performance au service de cette mission, avec l’ambition d’accélérer la croissance du Groupe, de renforcer sa position de tiers de confiance auprès des entreprises et de créer de la valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. »