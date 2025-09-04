 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 705,00
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nomination de Hugo Larricq en qualité de Directeur Général de Mon courtier énergie groupe
information fournie par Boursorama CP 04/09/2025 à 18:00

Mon courtier énergie groupe (code ISIN : FR001400H3A0 - Mnémonique : ALMCE), société de courtage en énergie pour les entreprises, annonce aujourd’hui la nomination de Hugo Larricq en qualité de Directeur Général. Charlie Evrard conserve ses fonctions de Président du Conseil d’administration.

Hugo Larricq, Directeur Général de Mon courtier énergie groupe, déclare : « Je suis honoré et enthousiaste de rejoindre Mon courtier énergie groupe à ce moment clé de son développement. Le coeur de métier du Groupe repose sur la proximité avec ses clients et sur un accompagnement de bout en bout dans la gestion et l’optimisation de leur budget énergie, ainsi que dans leur transition énergétique. C’est une mission essentielle qui prend tout son sens dans le contexte actuel de tension sur les marchés de l’énergie et des enjeux climatiques. Je suis pleinement déterminé à mettre mon expérience en matière de gestion de la performance au service de cette mission, avec l’ambition d’accélérer la croissance du Groupe, de renforcer sa position de tiers de confiance auprès des entreprises et de créer de la valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

Valeurs associées

MON COURTIER ENERGIE
5,9500 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris minée par le retour du risque politique
    information fournie par AFP 04.09.2025 18:32 

    La Bourse de Paris a terminé en légère baisse jeudi, à revers des autres grandes places européennes, le retour du risque politique en France minant l'enthousiasme des investisseurs. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a perdu 0,27%, soit 20,79 points, ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Paris, finit dans le vert avant le rapport sur l'emploi américain
    information fournie par Reuters 04.09.2025 18:24 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le vert, sur fond de poursuite de l'accalmie dans l'obligataire. À Paris, le CAC 40, plombé par Sanofi, a fini sur une ... Lire la suite

  • (De la gauche vers la droite) Le président du groupe Socialiste et Apparentés à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, le premier secrétaire du parti Socialiste (PS), Olivier Faure, le président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au Sénat, Patrick Kanner, et la députée européenne du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates, Nora Mebarek, posent à leur arrivée à l'Hôtel de Matignon à Paris, le 4 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le Parti socialiste se place un peu plus au centre du jeu de l'après-Bayrou
    information fournie par AFP 04.09.2025 18:22 

    Reçu à Matignon jeudi, le PS s'est placé un peu plus au centre des discussions pour l'après-Bayrou, encouragé par les assurances de Laurent Wauquiez de ne pas censurer d'emblée un gouvernement socialiste. Renouvelant son offre de "discuter" sur la "base de travail" ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Arkéa: bons résultats au premier semestre, incertitude pour l'avenir
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.09.2025 18:21 

    Le Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit deux caisses et plusieurs filiales du groupe Crédit Mutuel, a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 17% au premier semestre, mais craint que l'instabilité politique pèse sur l'activité dans les mois à venir. La banque, dont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank