Nomination de Gaëlle Stadtler comme Directrice des Ressources Humaines de Transgene

Strasbourg, France, le 14 janvier 2021, 18 h 00 - Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce la nomination de Gaëlle Stadtler au poste de Directrice des Ressources Humaines. Gaëlle rejoint le Comité de Direction et rapportera directement à Hedi Ben Brahim, Président-Directeur général de Transgene.



À propos de cette nomination, Hedi Ben Brahim commente : « Dans un contexte où l'innovation thérapeutique est de plus en plus internationalisée et compétitive, l'engagement et l'expertise de nos collaborateurs sont déterminants pour concevoir des traitements capables de changer la donne dans la lutte contre le cancer. En tant que Directrice des Ressources Humaines, Gaëlle Stadtler aura notamment pour mission d'accompagner le développement des compétences de nos 150 collaborateurs, d'attirer et fidéliser les talents et soutenir une culture d'entreprise innovante. »



.../...