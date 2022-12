Nombre d’actions composant le capital social et nombre total de droits de vote

Paris, le 21 décembre 2022, 18h00 (CEST) - ABIVAX (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX)

Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 223 131,85 €

Siège social : 7/11 boulevard Haussmann, 75009 Paris

RCS : Paris B 799 363 718



Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.



À propos d’Abivax (www.abivax.com)

Entreprise de biotechnologie en phase 3 clinique, Abivax vise à moduler le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques. Abivax, fondée par Truffle Capital, est cotée sur le compartiment B d’Euronext (ISIN : FR0012333284 – Mémo : ABVX). Basée à Paris et Montpellier, le candidat médicament phare d’Abivax, obefazimod (ABX464), est en développement clinique de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique. Pour plus d’informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX_.