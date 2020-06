Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia va supprimer un tiers des effectifs de sa filiale française Alcatel-Lucent - syndicats Reuters • 22/06/2020 à 11:13









PARIS, 22 juin (Reuters) - Nokia NOKIA.HE va supprimer 1.233 emplois dans sa filiale française Alcatel-Lucent International, soit un tiers des effectifs, a-t-on appris lundi de deux sources syndicales. Une porte-parole du groupe finlandais a refusé de faire le moindre commentaire sur ce sujet. Nokia France emploie quelque 5.138 personnes, dont 3.640 personnes dans sa filiale Alcatel Lucent International, rachetée en 2015. L'équipementier finlandais a informé les représentants du personnel juste avant l'ouverture d'un conseil économique et social. Contactés par téléphone, Frédéric Aussedat (CFE-CGC) et Pascal Guihéneuf (CFDT) ont tous les deux confirmé ce chiffre. (Mathieu Rosemain et Gwénaëlle Barzic, version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

