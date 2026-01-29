Nokia va remplacer sa présidente du conseil d'administration

Le groupe finlandais Nokia

NOKIA.HE a annoncé jeudi la départ de sa présidente du conseil d'administration Sari Baldauf et a proposé Timo Ihamuotila pour la remplacer, après que le fabricant d'équipements de télécommunications a atteint ses objectifs de bénéfice trimestriel, tirant profit de son expansion dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice d'exploitation comparable a baissé de 3% en glissement annuel pour s'établir à 1,05 milliard d'euros au dernier trimestre 2025. Ce résultat est conforme à l'estimation moyenne de 1,01 milliard d'euros des analystes interrogés par LSEG.

Nokia mène l'une de ses plus importantes restructurations depuis la vente de son activité emblématique de téléphonie mobile il y a plus de dix ans, misant sur la demande en matière d'IA et de centres de données pour compenser la faiblesse des dépenses et les pertes de contrats dans le domaine de la 5G.

L'année dernière, Nokia a nommé Justin Hotard, ancien cadre chez Intel, au poste de directeur général afin d'accélérer la transition. Cependant, un avertissement sur les résultats lié aux droits de douane américains et à la faiblesse du dollar a pesé sur les marges, accentuant la pression en faveur de réductions de coûts plus importantes.

Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre a atteint 6,12 milliards d'euros, conformément aux prévisions des analystes.

Nokia prévoit un bénéfice d'exploitation comparable en 2026 compris entre 2 milliards et 2,5 milliards d'euros.

