Nokia: va moderniser les services de Hetzner

(CercleFinance.com) - Nokia a signé un contrat avec Hetzner , un hébergeur européen, pour moderniser son centre de données et son infrastructure réseau.



Hetzner va optimiser son réseau grâce à une connectivité ultra-fiable et performante, tout en réduisant la complexité opérationnelle.



Ce déploiement, déjà opérationnel en Allemagne et en Finlande, s'étendra à toute l'Europe pour répondre à la demande croissante d'infrastructures numériques.



' Grâce à une étroite collaboration avec Nokia, nous avons pu intégrer efficacement les nouvelles technologies à notre système. Cela nous a permis de rester flexibles et agiles tout en améliorant nos centres de données pour répondre aux besoins de nos clients' a déclaré Martin Fritzsche, responsable réseau chez Hetzner.



' Grâce à notre technologie de routage de pointe, Hetzner bénéficie de l'évolutivité, de l'automatisation et de l'efficacité énergétique nécessaires pour répondre à la demande croissante tout en optimisant son efficacité opérationnelle ', a déclaré Matthieu Bourguignon, vice-président senior des infrastructures réseau Europe chez Nokia.





