Nokia va intégrer sa technologie radio 5G aux solutions de défense de LMT
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 12:11
Cette collaboration permettra de mettre en place un système de communications tactiques haute capacité, sécurisé et résilient, spécialement conçu pour des applications spécifiques dans la région.
Le système intégré permettra l'échange de données en temps réel entre les véhicules sans pilote, les capteurs et les équipes militaires sur le champ de bataille.
' Avec Nokia, nous renforçons la sécurité, la résilience et la disponibilité opérationnelle des forces nationales et alliées, garantissant ainsi le succès des missions même dans les environnements les plus exigeants ', a déclaré Juris Binde, président de LMT.
' Les systèmes de défense tactique tirent parti de la vitesse élevée, de la faible latence et de la connectivité robuste des réseaux 5G pour optimiser les opérations en temps réel sur le champ de bataille. Notre solution conjointe avec LMT contribue à la modernisation des capacités militaires, permettant une prise de décision plus rapide, une communication fluide et l'intégration de technologies de pointe dans tous les environnements tactiques ', a ajouté Giuseppe Targia, responsable du secteur Espace et Défense chez Nokia.
A lire aussi
-
Deux explosions vendredi dans un lycée de Jakarta, la capitale indonésienne, ont fait des dizaines de blessés, ont indiqué des responsables, sans donner d'éléments sur l'origine du sinistre. Les explosions se sont produites vers 12h15 locales (05h15 GMT) près d'une ... Lire la suite
-
Dans un ancien bunker, une porte blindée de plus de 4 tonnes protège la plus grande réserve allemande de terres rares, un trésor stratégique face aux restrictions de la Chine, principal producteur mondial. Par souci de sécurité, l'adresse du site, à l'est de Francfort, ... Lire la suite
-
Les voyageurs aux Etats-Unis font face vendredi aux premières perturbations dans les aéroports, après l'entrée en vigueur d'une directive réduisant le nombre de vols dans les grands aéroports, au début d'un weekend prolongé. Les compagnies aériennes ont déjà programmé ... Lire la suite
-
(AOF) - Atos (-4,02% à 45,56 euros) Atos se dirige vers une cinquième séance de suite dans le rouge. Il y a 15 jours, le groupe a dévoilé un repli de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, il a reculé de 10,5% en organique, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer