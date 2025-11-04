 Aller au contenu principal
Nokia va dire adieu à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 04/11/2025 à 10:12

(AOF) - Le conseil d'administration de Nokia a décidé de déposer une demande de radiation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris. L'équipementier télécoms a pris cette décision après avoir examiné les volumes de négociation, les coûts et les exigences administratives liés à sa cotation sur Euronext Paris. Les actions de Nokia resteront cotées sur le Nasdaq Helsinki et ses American Depositary Receipts resteront cotés à la Bourse de New York. Le retrait des actions Nokia d'Euronext Paris est soumis à l'approbation du conseil d'administration d'Euronext Paris.

Le retrait devrait prendre effet dans les trois prochains mois, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration d'Euronext Paris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NOKIA
5,990 EUR Tradegate -3,17%
NOKIA
5,9820 EUR Euronext Paris -2,57%
NOKIA
6,018 EUR XETRA -2,21%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
NOKIA
4,899 CHF Swiss EBS Stocks +43,67%
NOKIA
6,016 EUR LSE Intl -1,80%
NOKIA
7,1300 USD OTCBB +4,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

