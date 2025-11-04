Nokia va dire adieu à la Bourse de Paris

(AOF) - Le conseil d'administration de Nokia a décidé de déposer une demande de radiation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris. L'équipementier télécoms a pris cette décision après avoir examiné les volumes de négociation, les coûts et les exigences administratives liés à sa cotation sur Euronext Paris. Les actions de Nokia resteront cotées sur le Nasdaq Helsinki et ses American Depositary Receipts resteront cotés à la Bourse de New York. Le retrait des actions Nokia d'Euronext Paris est soumis à l'approbation du conseil d'administration d'Euronext Paris.

Le retrait devrait prendre effet dans les trois prochains mois, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration d'Euronext Paris.

