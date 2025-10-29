Nokia va développer un nouveau réseau IP pour Zayo
Cet accord porte sur le développement d'une architecture réseau IP de nouvelle génération afin d'améliorer la connectivité du réseau de Zayo.
Grâce à ce déploiement, les clients de Zayo bénéficieront de services Internet plus rapides et plus fiables, ainsi que d'un accès à un plus large éventail de services - notamment l'accès au cloud et la connectivité aux centres de données via des liaisons haut débit sécurisées.
La première phase de déploiement est en cours à New York et au New Jersey, et une expansion est prévue prochainement sur des dizaines d'autres marchés.
Cette transformation vers une solution plus modulaire et évolutive, grâce à la solution de routeur IP nouvelle génération de Nokia, permet à Zayo de répondre à la demande croissante de bande passante - notamment en fournissant des services compatibles 400G et 800G à grande échelle.
' Grâce à nos plateformes FP5 et à notre expertise approfondie des réseaux IP, nous permettons à Zayo de déployer des services plus rapidement, de simplifier ses opérations et de se positionner en leader du marché grâce à une infrastructure flexible et évolutive ', a déclaré Jeff Valley, vice-président des réseaux IP chez Nokia.
