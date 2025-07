Nokia: va déployer un réseau privé 5G pour la ville de Memphis information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Memphis Light, Gas and Water (MLGW), plus grand service municipal à trois activités des États-Unis, l'a choisi pour installer un réseau privé 5G standalone. Ce projet soutiendra la modernisation du réseau électrique à Memphis et dans le comté de Shelby (Tennessee), visant à réduire l'impact des pannes et à accélérer le rétablissement du service pour 420 000 clients.



MLGW devient ainsi la première régie municipale américaine à adopter un tel réseau. La solution de Nokia, incluant équipements AirScale, coeur de réseau 5G, backhaul micro-ondes et cybersécurité NetGuard, améliorera la connectivité, la résilience et l'efficacité opérationnelle.



Doug McGowen, CEO de MLGW, précise que cela permettra ' une communication rapide et fiable pour automatiser et mieux contrôler le réseau '.





