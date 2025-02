Nokia: va améliorer le réseau de Telefónica en Espagne information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Telefónica, premier opérateur en Espagne pour les clients entreprises, a choisi la solution Packet Core de Nokia pour améliorer l'évolutivité, la capacité, les performances et la fiabilité de son réseau 4G et 5G pour les clients entreprises du pays tout en simplifiant son architecture réseau .



Les solutions Nokia Packet Core aideront Telefónica à déployer des services à faible latence tels que le contrôle des drones, la robotique et les applications industrielles, les compteurs intelligents qui permettent la surveillance et la facturation en temps réel pour les consommateurs de services publics, et d'autres cas d'utilisation pour les clients d'entreprise de l'opérateur.



Telefónica et Nokia collaborent déjà sur de nombreuses autres technologies de réseau, notamment le RAN 5G, le XGSPON, le transport IP et optique, l'analyse de réseau et les API réseau.



Nokia Cloud Mobile Gateway permettra à Telefonica de gérer et d'acheminer plus efficacement le trafic utilisateur pour les entreprises.



Erez Sverdlov, vice-président, responsable du marché des services cloud et réseau pour l'Europe chez Nokia, a déclaré : ' Au-delà de l'amélioration de la capacité de données, de la latence et de la fiabilité, notre coeur de réseau permettra également une répartition locale du trafic utilisateur avec nos appareils de dernière génération, offrant une latence réduite et une sécurité améliorée. '





