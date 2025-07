Nokia: une solution d'efficience énergétique pour Indosat information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Nokia indique qu'Indosat Ooredoo Hutchison a déployé sa solution Nokia Energy Efficiency, afin de réduire la demande d'énergie et les émissions de CO2 sur son réseau d'accès radio (RAN) à l'échelle de l'Indonésie.



En utilisant l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique, Nokia Energy Efficiency permet à Indosat d'ajuster ou d'arrêter automatiquement les équipements radio inactifs et inutilisés pendant les périodes de faible demande du réseau.



La solution est disponible dans un modèle SaaS qui élimine les investissements initiaux importants et évite d'avoir à effectuer la maintenance et les mises à jour logicielles sur site, contribuant ainsi à des opérations de réseau plus écologiques.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.