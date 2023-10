Nokia: une 5G sans fil privée aux petits sites industriels information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 09:46

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le lancement du Nokia DAC PW Compact, une nouvelle configuration optimisée pour répondre aux besoins de connectivité sans fil privée des sites industriels de petite et moyenne taille.



Le Nokia DAC PW Compact est jusqu'à 60 % plus économe en énergie que le Wi-Fi, ce qui se traduit par une empreinte énergétique bien inférieure.



' Une version compacte de la solution sans fil privée leader du marché de Nokia offre une sécurité rigoureuse et une connectivité fiable qui garantissent que même les plus petits sites d'entreprise peuvent bénéficier de la transition ' indique le groupe.



Le Nokia DAC PW C ompact est conçu pour répondre à la demande croissante des campus de petite et moyenne taille.



Nokia AirScale offre une connectivité dans les environnements industriels les plus difficiles.