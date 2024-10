Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: un centre d'innovation ouvert au Maroc information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Nokia annonce l'ouverture de son premier centre d'innovation (NIC) en Afrique et au Moyen-Orient, situé à Salé au Maroc, pour servir les clients de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).



Equipé de technologies de pointe issues de l'ensemble de son portefeuille d'infrastructures réseau, y compris les réseaux fixes, IP et optiques, ce centre jouera un rôle central dans l'avancement des compétences numériques et le soutien à la préparation à la 5G.



Au-delà de la technologie, le NIC renforcera le rôle de Nokia au sein de l'écosystème TIC marocain en proposant des formations pratiques aux écoles d'ingénieurs et aux universités, et bénéficiera à l'initiative Maroc numérique 2030.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.