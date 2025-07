Nokia: trois API réseau sur Google Cloud Marketplace information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Nokia indique que trois de ses API réseau (qualité de service à la demande, vérification du numéro et vérification de l'emplacement de l'appareil) sont désormais disponibles sur Google Cloud Marketplace, facilitant ainsi encore leur utilisation par les développeurs.



Ceux-ci pourront utiliser ces API exposées via Google Cloud Marketplace pour exploiter plusieurs réseaux mobiles et créer de nouvelles applications, en lien avec les capacités fournies par la plateforme Network as Code avec portail développeurs de Nokia.



Selon le Finlandais, cette plateforme donne aux développeurs un accès standardisé aux fonctions réseau sans avoir à naviguer dans l'une des technologies réseau sous-jacentes. D'autres API Nokia devraient être disponibles sur Google Cloud Marketplace à l'avenir.





