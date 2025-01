Nokia: succès d'un test en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 10:02









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir réussi, avec l'opérateur saoudien stc Group, le tout premier essai sur le terrain à longue distance de 1 Tbit/s dans la région MEA (Moyen-Orient et Afrique) en utilisant la technologie PSE-6s de Nokia et l'expertise numérique de stc Group.



L'essai a démontré une évolutivité exceptionnelle pour répondre à la demande croissante d'applications gourmandes en bande passante telles que l'IA, les services cloud et les innovations numériques de nouvelle génération.



'Cette réalisation promet une connectivité sans faille et soutient la Vision 2030 de l'Arabie saoudite avec une infrastructure réseau prête pour l'avenir', estime l'équipementier de réseaux télécoms finlandais.





