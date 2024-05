Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: succès d'un essai 'anyRAN' avec Vodafone information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Nokia et Vodafone ont annoncé aujourd'hui la réussite d'un essai tirant parti de l'approche 'anyRAN' de Nokia en collaboration avec les partenaires Arm et Hewlett Packard Enterprise (HPE).



Organisée au centre d'innovation Open RAN de Nokia à Dallas (Texas), cette démonstration a montré l'achèvement d'un appel de données de couche 3 (L3) de bout en bout.



La plate-forme de test s'est appuyée sur les processeurs à usage général basés sur Ampere Arm, le serveur HPE ProLiant RL300, l'accélérateur de couche 1 (L1) de Nokia et le logiciel RAN de Nokia.



'Cet essai renforce le leadership de Nokia en matière d'innovation Open RAN. C'est un autre témoignage de l'ouverture de l'approche anyRAN de Nokia, garantissant des performances constantes de l'Open RAN tout en offrant aux opérateurs davantage d'options pour construire leurs réseaux', a commenté Mark Atkinson, responsable du RAN chez Nokia.





