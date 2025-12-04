Nokia signe un partenariat avec Airtel en Inde
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 10:02
Ce partenariat permet aux développeurs tiers d'exploiter les ressources réseau d'Airtel dans toute l'Inde grâce à la plateforme Network as Code de Nokia.
Les API réseau d'Airtel permettront à la communauté des développeurs de créer des solutions avancées tirant parti des capacités du réseau Airtel, telles que l'IA, la 5G, l'edge computing et bien plus encore.
" Conformément à cet engagement, nous sommes heureux de nous associer aujourd'hui à Nokia pour les API réseau et de permettre à l'écosystème de tirer parti des capacités de notre réseau pour l'automatisation et la création de services numériques sécurisés et innovants ", a déclaré Sharat Sinha, DG d'Airtel.
" Notre partenariat avec Airtel témoigne de notre engagement à aider les fournisseurs de télécommunications à monétiser leurs investissements réseau tout en encourageant l'innovation au sein de la communauté des développeurs ", a déclaré Arvind Khurana, responsable des services cloud et réseau pour l'Inde chez Nokia.
A lire aussi
-
Le président américain Donald Trump accueille jeudi à Washington ses homologues congolais et rwandais pour ratifier un accord de paix censé mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo, ravagé par trois décennies de conflits armés. ... Lire la suite
-
Israël attendait jeudi le retour de la dépouille de son dernier otage dans la bande de Gaza, un jeune policier israélien tué dans les combats du 7 octobre 2023, après la restitution du corps d'un ouvrier thaïlandais. La dépouille de Sudthisak Rinthalak, un ouvrier ... Lire la suite
-
Plus de 1.200 vols annulés et une belle pagaille dans les aéroports: les activités de la première compagnie aérienne indienne Indigo sont sérieusement perturbées depuis lundi par des "problèmes opérationnels inattendus" qui ont précipité une enquête des autorités. ... Lire la suite
-
AlphaValue maintient son conseil à "achat" sur le titre Casino, avec un objectif de cours à six mois abaissé de 0,64 à 0,33 euro. Selon l'analyste, cette révision de valorisation reflète l'intégration du nouveau plan de restructuration comprenant une augmentation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer