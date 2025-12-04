 Aller au contenu principal
CAC 40
8 104,01
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nokia signe un partenariat avec Airtel en Inde
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 10:02

Nokia annonce la signature d'un accord avec Bharti Airtel pour mettre les capacités 5G à la disposition des développeurs et des entreprises via des API réseau.

Ce partenariat permet aux développeurs tiers d'exploiter les ressources réseau d'Airtel dans toute l'Inde grâce à la plateforme Network as Code de Nokia.

Les API réseau d'Airtel permettront à la communauté des développeurs de créer des solutions avancées tirant parti des capacités du réseau Airtel, telles que l'IA, la 5G, l'edge computing et bien plus encore.

" Conformément à cet engagement, nous sommes heureux de nous associer aujourd'hui à Nokia pour les API réseau et de permettre à l'écosystème de tirer parti des capacités de notre réseau pour l'automatisation et la création de services numériques sécurisés et innovants ", a déclaré Sharat Sinha, DG d'Airtel.

" Notre partenariat avec Airtel témoigne de notre engagement à aider les fournisseurs de télécommunications à monétiser leurs investissements réseau tout en encourageant l'innovation au sein de la communauté des développeurs ", a déclaré Arvind Khurana, responsable des services cloud et réseau pour l'Inde chez Nokia.

