 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 222,05
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nokia signe un contrat stratégique avec E.ON en Allemagne
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 10:16

Nokia a annoncé la signature d'un contrat stratégique avec E.ON pour moderniser son infrastructure de communication.

Grâce au nouveau réseau Nokia, E.ON bénéficiera d'une réduction significative de sa consommation énergétique, jusqu'à 50 % par rapport à son infrastructure IP et optique actuelle, tout en améliorant l'évolutivité, la flexibilité opérationnelle, la réactivité et la continuité de service.

La nouvelle infrastructure renforcera la sécurité et la résilience, en s'alignant sur les exigences KRITIS (infrastructures critiques) et en augmentant la capacité d'E.ON à réagir rapidement et sans interruption aux incidents de service.

' Cette capacité de bout en bout, combinée à des plateformes de haute qualité et à une expérience éprouvée dans les environnements critiques et les télécommunications, nous positionne idéalement pour permettre à E.ON de numériser ses réseaux en Allemagne ', a déclaré Eleftherios Papadopoulos, directeur général Allemagne de Nokia.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank