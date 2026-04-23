Nokia s'envole sur des bénéfices et perspectives meilleurs que prévu
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 12:30
Des bénéfices au-dessus des attentes et un CA à peu près en ligne
En données comparables, le groupe finlandais a engrangé un BPA de 0,05 EUR au titre du 1er trimestre 2025, contre 0,03 EUR un an auparavant, avec une marge opérationnelle qui a augmenté de 200 points de base en glissement annuel à 6,2%.
Ces chiffres de bénéfices pour le début de l'année s'avèrent ainsi au-dessus des attentes du marché, puisque, selon Oddo BHF, le consensus visait un BPA de 0,04 EUR et une marge opérationnelle de 5,5%, pour un chiffre d'affaires de 4,53 MdsEUR.
Son chiffre d'affaires est ressorti en croissance de 3% à 4,5 MdsEUR ( 4% à périmètre et taux de change constants), tirée notamment par sa division d'infrastructure réseau ( 6% en organique), avec une forte contribution des réseaux optiques ( 20% en organique).
"La demande est restée forte, notamment dans l'IA et le Cloud, où les ventes ont augmenté de 49% et représentent désormais 8% des ventes du groupe. Nous avons également enregistré 1 MdEUR de commandes de clients IA et Cloud", souligne son CEO Justin Hotard.
Des objectifs relevés pour 2026
Pour 2026, Nokia a relevé ses objectifs de ventes en infrastructures réseau, désormais attendues en croissance de 12% à 14%, contre 6% à 8% en hypothèse précédente et nettement supérieure au consensus ( 8,4%) selon Oddo BHF.
Le groupe table aussi sur une croissance combinée des réseaux optiques et des IP de 18% à 20%, et relève ses investissements prévus dans les réseaux optiques "afin de tirer parti de l'accélération du marché".
Aussi, Nokia prévoit désormais que son résultat d'exploitation comparable se situera au-dessus du point médian de sa fourchette de 2 à 2,5 MdsEUR, soit 2,25 MdsEUR, à comparer à un consensus de 2,29 MdsEUR selon le bureau d'études.
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