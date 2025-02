Nokia: réseau déployé par ACES-NH en Arabie saoudite information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Nokia annonce qu'ACES-NH a déployé avec succès le tout premier réseau hôte neutre 25G basé sur PON en Arabie saoudite, 'marquant ainsi une étape importante dans l'évolution de la fibre optique dans le pays'.



Basé sur la technologie fibre optique de Nokia, le nouveau réseau permet à plusieurs fournisseurs de services de tirer parti d'une infrastructure unifiée, en minimisant la redondance et en améliorant la connectivité.



'La solution d'automatisation du réseau Altiplano de Nokia permettra à ACES-NH de rationaliser ses opérations, de réduire ses coûts et d'améliorer la fourniture de services Internet', explique l'équipementier de réseaux finlandais.





