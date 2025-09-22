 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nokia remporte un contrat majeur 5G avec VodafoneThree
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 12:41

Nokia annonce avoir été choisi par VodafoneThree comme nouveau fournisseur dans le cadre d'un contrat de 8 ans portant sur la modernisation de son réseau au Royaume-Uni. Ce succès marque le retour du groupe finlandais comme fournisseur de Radio Access Networks (RAN) et Core Networks pour l'opérateur né de la fusion récente entre Vodafone et Three.

Le projet s'inscrit dans l'investissement de 11 MdGBP annoncé par VodafoneThree, visant à couvrir 99% de la population britannique en 5G d'ici 2034. Nokia déploiera son portefeuille AirScale RAN, notamment les radios Massive MIMO Habrok et les Remote Radio Heads Pandion, sur environ 7000 sites.

L'accord comprend également la maintenance du coeur de réseau existant de Three UK et la fourniture du système de gestion intelligent MantaRay NM.

Pour Max Taylor, CEO de VodafoneThree, ce partenariat doit permettre de bâtir 'le meilleur réseau du Royaume-Uni'. Justin Hotard, CEO de Nokia, souligne que cette collaboration apportera 'une performance et une résilience de nouvelle génération' au réseau 5G.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

A lire aussi

  • BURELLE : Peu de risque à moyen terme
    BURELLE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.09.2025 12:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Carte du Mozambique, pays d'Afrique australe en bute à des attaques djihadistes dans le nord, près de projets gaziers ( AFP / Kun TIAN )
    Mozambique: nouvelle attaque jihadiste sur une ville près des sites gaziers
    information fournie par AFP 22.09.2025 12:51 

    Des insurgés liés au groupe État islamique ont attaqué lundi matin la ville portuaire mozambicaine de Mocimboa da Praia où ils ont décapité des civils, ont indiqué à l'AFP un responsable militaire local et plusieurs habitants. Il s'agit de la deuxième attaque ce ... Lire la suite

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 22.09.2025 12:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell
    Plusieurs responsables, dont Powell, vont s'exprimer au cours des prochains jours
    information fournie par Reuters 22.09.2025 12:43 

    Plusieurs responsables de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent s'exprimer dans les prochains jours, notamment le président de la banque centrale Jerome Powell mardi et le nouveau gouverneur Stephen Miran lundi, après la baisse des ... Lire la suite

