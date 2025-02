Nokia recrute son nouveau PDG chez Intel

(AOF) - Nokia a annoncé aujourd'hui un changement de direction. Pekka Lundmark, président-directeur général de l’équipementier télécoms finlandais, a informé le conseil d'administration de son intention de se retirer. Le conseil d'administration a nommé Justin Hotard comme prochain PDG de Nokia. Il entrera en fonction le 1er avril 2025. Justin Hotard dirige actuellement la division Data Center & AI d'Intel.

"Il possède une solide expérience en matière d'accélération de la croissance des entreprises technologiques, ainsi qu'une vaste expertise des marchés de l'IA et des centres de données, qui sont des domaines essentiels pour la croissance future de Nokia. Dans ses postes précédents, et tout au long du processus de sélection, il a fait preuve de la perspicacité stratégique, de la vision, du leadership et de l'état d'esprit de création de valeur requis pour un PDG de Nokia", a déclaré Sari Baldauf, présidente du conseil d'administration de Nokia.

Pekka Lundmark, qui était à la tête du groupe depuis 2020, restera conseiller du nouveau directeur général jusqu'à la fin de l'année.

