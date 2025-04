Nokia: reconnu dans un rapport de GigaOm information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été reconnu par GigaOm, pour la quatrième année consécutive, comme leader et surperformant dans le rapport GigaOm Radar sur la commutation de datacenters, après une évaluation de neuf des principaux fournisseurs sur la base d'un ensemble complet de critères.



Le groupe finlandais explique que sa solution Data Center Fabric a obtenu des notes élevées pour son vaste portefeuille de matériel, ses capacités d'exploitation et de gestion avancées, sa solide adéquation NetOps et son accent mis sur les fonctionnalités basées sur l'IA.



'La solution Nokia peut être facilement intégrée dans des déploiements hétérogènes existants, ce qui permet aux organisations d'accélérer facilement les déploiements de leurs réseaux de centres de données basés sur Nokia', pointe Andrew Green, analyste chez GigaOm.





