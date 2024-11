Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: prolonge son contrat avec Taiwan Mobile information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Nokia a signé une prolongation d'un an du contrat 5G avec Taiwan Mobile afin d'améliorer les performances et la capacité du réseau 5G de Taiwan Mobile ainsi que de mettre à niveau son réseau 4G/LTE.



Cela permettra d'augmenter la capacité et la couverture et d'offrir une meilleure expérience utilisateur aux clients de TWM, qui compte environ 10 millions de clients, y compris dans les zones rurales.



Dans le cadre de cet accord, Nokia fournira pour la première fois à Taïwan des équipements de sa gamme AirScale 5G, leader du secteur.



Le projet permettra de moderniser des milliers de sites LTE existants pour une meilleure efficacité énergétique, ce qui contribuera aux objectifs de développement durable de Taiwan Mobile.



Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré : ' Nous déployons les derniers équipements de notre gamme AirScale à haut rendement énergétique, qui permettront de mettre en place un réseau plus écologique avec un impact environnemental réduit, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable de l'opérateur. '





