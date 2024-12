Nokia: prolongation du partenariat à long terme avec iliad information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Nokia fait part de la signature d'une nouvelle extension pluriannuelle de son contrat de long terme avec iliad, la maison-mère de Free, pour soutenir les réseaux mobiles 3G, 4G et 5G de l'opérateur télécoms en France et en Italie.



L'accord, qui inclut également la présence d'iliad dans les Caraïbes françaises et les îles de l'océan Indien, verra la poursuite du partenariat stratégique de longue date entre les deux sociétés, qui a débuté en 2010.



Dans le cadre de cet accord, Nokia fournira des solutions de son portefeuille AirScale, leader du marché et économe en énergie, notamment des radios en bande de base, des radios Massive MIMO, des têtes radio à distance et des solutions de base.



Son Cloud Native 4G/5G Core et son IMS Voice Core permettront à iliad de déployer rapidement et en toute sécurité de nouveaux services réseau sans limitations dans des environnements multi-cloud à grande échelle.





