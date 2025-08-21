Nokia: projet de modernisation de l'infrastructure Internet en Afrique du Sud
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 12:16
Dans un communiqué, le groupe explique que ce projet va permettre aux entreprises et aux particuliers de bénéficier d'une connectivité plus rapide, plus résiliente et mieux préparée pour l'avenir.
Alors que de nombreuses plateformes d'échange Internet (IXP) à travers l'Afrique fonctionnent encore sur des technologies vieillissantes, cette modernisation devrait permettre de résoudre directement ces limites, explique Nokia, en ouvrant la voie à une infrastructure plus économe en énergie, évolutive et à haute densité.
Nokia a prévu de procéder à la mise à niveau des points d'échange Internet d'INX-ZA à Johannesburg, au Cap et à Durban, en commençant par Johannesburg, qui abrite JINX, le plus ancien point d'échange Internet d'Afrique, qui a systématiquement atteint un taux de disponibilité de 100 % depuis son lancement en 1996.
Ensemble, Nokia et INX-ZA prévoient d'étendre JINX de sept à dix centres de données d'ici la fin de l'année, un projet qui reposera sur l'installation des routeurs interconnectés à haute capacité 7250 de Nokia et son système d'exploitation Service Router (SR OS).
