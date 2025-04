Nokia: programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir désormais finalisé le programme de rachat d'actions annoncé le 22 novembre 2024, programme dans le cadre duquel il a racheté 150 millions de ses propres actions à un prix moyen unitaire d'environ 4,69 euros.



Pour rappel, cette opération avait pour objectif de compenser l'effet dilutif de l'acquisition d'Infinera par l'équipementier de réseaux finlandais. Nokia prévoit d'annuler les actions ainsi acquises ce mois-ci.



Les rachats de titres effectués dans le cadre de ce programme ont réduit les fonds propres non affectés de la société d'environ 703 millions d'euros. Nokia détient désormais un total de 220.509.131 actions propres.





