Nokia: profit en hausse de 22% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Nokia publie, en données comparables, un profit en hausse de 22% à 358 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2024, soit 0,06 euro par action, et un bénéfice d'exploitation en croissance de 9% à 454 millions, soit une marge améliorée de 1,6 point à 10,5%.



L'équipementier de réseaux finlandais explique cette amélioration 'principalement en raison de la hausse de la marge brute, du maintien du contrôle des coûts et d'un bénéfice découlant de la reprise des provisions pour pertes sur certaines créances clients'.



A 4,33 milliards, ses ventes ont baissé de 8% (-7% à taux de change constant), la croissance en infrastructure réseau et chez Nokia Technologies ayant été compensée par une baisse en réseaux mobiles, principalement en Inde, et une cession dans les services cloud et réseau.



Pour l'ensemble de 2024, Nokia confirme s'attendre à un bénéfice d'exploitation comparable entre 2,3 et 2,9 milliards d'euros, ainsi qu'à une conversion du free cash-flow à partir d'un bénéfice d'exploitation comparable entre 30 et 60%.





