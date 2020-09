Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia perd un contrat 5G auprès de Verizon, le titre recule en Bourse Reuters • 07/09/2020 à 17:31









par Supantha Mukherjee STOCKHOLM, 7 septembre (Reuters) - Nokia NOKIA.HE a perdu un important contrat auprès de l'opérateur télécoms américain Verizon VZ.N sur la fourniture d'équipements pour la téléphonie mobile de cinquième génération (5G) aux Etats-Unis, a confirmé une source proche du dossier, ce qui fait baisser le titre du groupe finlandais en Bourse. Ce contrat, d'une valeur de 6,64 milliards de dollars (5,61 milliards d'euros), a été remporté par Samsung Electronics 005930.KS , qui en a fait l'annonce lundi. Le groupe sud-coréen est devenu au fil du temps un sérieux concurrent des trois principaux équipementiers télécoms mondiaux que sont Nokia, le suédois Ericsson ERICb.ST et le chinois Huawei HWT.UL . Huawei, sous le coup de sanctions américaines, est interdit des appels d'offres sur la 5G aux Etats-Unis. Sollicitée, une porte-parole de Nokia n'a souhaité faire aucun commentaire. "Nous jouons un rôle essentiel dans la construction des réseaux 3G et 4G de Verizon et nous continuons à travailler avec l'opérateur pour accélérer l'innovation dans la 5G", s'est-elle contentée de déclarer. Les grands opérateurs télécoms font appel à plusieurs équipementiers pour bâtir les différentes parties de leur réseau. Janardan Menon, analyste chez Liberum, estime que la perte de ce contrat pourrait empêcher Nokia d'investir dans cette technologie au même rythme que ses concurrents. Il ajoute que cela pourrait permettre à Ericsson d'accroître la part de ses équipements chez Verizon. Un porte-parole d'Ericsson n'a fait aucun commentaire du sujet. L'action Nokia reculait de près de 3,48% à 3,63 euros à quelques minutes de la clôture de la Bourse. Le titre avait déjà reflué en juillet après l'annonce par JPMorgan de la volonté de Verizon de réduire sa dépendance vis-à-vis de Nokia sur les équipements radio au profit de Samsung. (Supantha Mukherjee à Stockholm et Anne Kauraren à Helsinki; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00% VERIZON COMM NYSE -0.25%