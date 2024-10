Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: partenariat stratégique avec Lenovo information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé un partenariat stratégique avec Lenovo pour créer des solutions complètes de mise en réseau et d'automatisation de centres de données qui répondent aux besoins massifs et extrêmement précis en matière de calcul, de stockage et de transit pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique (IA/ML) et d'autres charges de travail à forte intensité de calcul.



Ces solutions seront commercialisées conjointement auprès des entreprises, des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs d'infrastructures numériques et de cloud.



Vach Kompella, vice-président senior et directeur général de l'activité IP Networks chez Nokia, a déclaré : ' En combinant le Data Center Fabric et l'Event Driven Automation de Nokia avec le portefeuille ThinkSystem AI de Lenovo, nous proposons une solution de réseau de centres de données évolutive et hautement performante conçue pour gérer et automatiser efficacement les charges de travail IA/ML, en mettant l'accent sur la sécurité et l'efficacité énergétique'.



'Cette collaboration améliore non seulement les performances et la fiabilité des opérations des centres de données, mais souligne également notre engagement à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients. Ensemble, nous établissons de nouvelles normes dans le secteur et faisons avancer l'avenir de la technologie des centres de données. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.