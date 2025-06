Nokia: partenariat pour les réseaux 5G avec Andorix information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Nokia et Andorix ont annoncé un partenariat portant l'adoption de réseaux 5G privés sur le marché immobilier aux États-Unis et au Canada.



'Les propriétaires immobiliers recherchent une plateforme cellulaire privée 5G pour connecter leurs applications de technologie opérationnelle (OT), notamment la gestion et l'efficacité énergétiques, l'exploitation et l'optimisation des bâtiments, ainsi que la sécurité physique et la cybersécurité, sur une infrastructure résiliente' indique le groupe.



Cette collaboration réunit les solutions sans fil 5G privées avec Nokia Digital Automation Cloud (DAC) et MX Industrial Edge (MXIE) , ainsi que la solide expertise d'Andorix en matière de conception et de déploiement de réseaux convergés évolutifs et intégrés aux bâtiments, au sein d'environnements immobiliers.



' En nous associant à Andorix, nous associons une technologie 5G de pointe à une expertise éprouvée en déploiement de réseaux convergés intra-bâtiment afin de répondre à la demande croissante de connectivité 5G privée dans le secteur bâti en Amérique du Nord ', a déclaré Willie Kopp, responsable des ventes Enterprise Campus Edge pour l'Amérique du Nord chez Nokia.







