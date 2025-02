Nokia: partenariat élargi avec Bell Canada dans la 5G information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir étendu son partenariat avec Bell Canada, dont il va moderniser le réseau avec ses technologies de réseau d'accès radio (RAN) ouvert et en mode 'cloud'.



L'équipementier finlandais explique que l'accord doit permettre d'améliorer l'agilité, l'évolutivité et l'efficacité du réseau 5G de Bell, mais aussi à offrir une meilleure expérience client et à stimuler l'innovation grâce à une architecture flexible et ouverte.



Dans le détail, Nokia va associer ses stations de base AirScale avec la plateforme d'applications Red Hat OpenShift et Dell Technologies afin de créer un réseau ouvert, intelligent et autonome.



Le groupe fournira également sa solution de gestion de réseau radio basée sur l'IA MantaRay NM qui prend en charge toutes les technologies de base radio et mobiles afin d'optimiser les performances et l'efficacité du réseau.



Nokia explique que son approche 'anyRAN' va offrir à Bell une flexibilité pour l'évolution de son réseau RAN, qu'il s'agisse de solutions sur mesure, hybrides ou RAN en 'cloud' en favorisant la monétisation du réseau, l'interopérabilité, la diversification des fournisseurs et une réduction de la dépendance à ceux-ci.





