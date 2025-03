Nokia: partenariat avec Numana pour les QSN information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 14:47









(CercleFinance.com) - Nokia et Honeywell Aerospace Technologies annoncent un partenariat stratégique avec Numana pour faire progresser les réseaux à sécurité quantique (QSN) à Montréal, au Canada et dans le monde entier.



'Cette collaboration stimulera l'innovation, favorisera la coopération et accélérera l'adoption de technologies de réseau sécurisées de nouvelle génération pour les entreprises et les fournisseurs de services', expliquent-ils.



De plus, ce partenariat contribuera à sensibiliser le public à l'importance et aux avantages de ces technologies, en faisant progresser des solutions de réseau sécurisées et fiables pour un avenir numérique résilient.



Le partenariat bénéficie du banc d'essai de communication quantique Kirq de Numana, de la distribution de clés quantiques d'Honeywell Aerospace Technologies et des technologies de réseau cryptographique avancées de Nokia.





