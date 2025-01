Nokia: partenariat avec le singapourien StarHub dans les API information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - L'équipementier finlandais Nokia a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à l'opérateur télécoms singapourien StarHub dans le domaine des interfaces de programmation d'application (API) dédiées aux réseaux d'entreprise 4G et 5G.



Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent vouloir aider les développeurs à créer des applications permettant de suivre l'état des dispositifs ou la qualité du service pour des organisations issues des secteurs de la banque, la finance, des infrastructures portuaires, du streaming en ligne ou des administrations publiques.



Il est prévu que StarHub s'appuie, dans le cadre du projet, sur sa plateforme d'automatisation et de déploiement d'applications 'Network as Code', déjà utilisée par une quarantaine d'opérateurs dont BT, Orange et Telefonica.





