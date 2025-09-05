Nokia: ouverture de son nouveau campus de R&D en Finlande
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 17:34
Le nouveau campus ' Home of Radio ' de Nokia accueille environ 3 000 experts et dispose de laboratoires et de technologies de fabrication de réseaux radio parmi les plus avancés au monde.
Le campus d'Oulu se concentrera immédiatement sur la 5G, notamment la normalisation 5GPP, les systèmes sur puce (SCP) ainsi que le matériel, les logiciels et les brevets radio 5G. L'usine d'Oulu, intégrée au nouveau campus, sera dédiée à la mise en production des produits radio et bande de base 5G de Nokia.
' Nos équipes à Oulu façonnent l'avenir de la 5G et de la 6G en développant nos réseaux radio les plus avancés. Oulu incarne notre culture de l'innovation et le nouveau campus sera essentiel pour faire progresser la connectivité nécessaire au développement du supercycle de l'IA ', a déclaré Justin Hotard, président-directeur général de Nokia.
