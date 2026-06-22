 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia mise sur l'IA agentique pour réseaux avec Google
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 16:07

Nokia et Google ont annoncé lundi un renforcement de leur partenariat avec l'intégration des modèles d'intelligence artificielle (IA) Gemini du groupe technologique américain au sein de la suite logicielle de gestion des réseaux de l'équipementier finlandais.

Grâce au déploiement de six agents IA spécialisés reposant sur Gemini, Nokia entend renforcer sa capacité à aider les opérateurs de télécommunications à identifier et résoudre leurs incidents réseau, avec pour objectif d'évoluer vers des opérations entièrement automatisées de réseaux "auto-pilotés".

Cette initiative intervient alors que les réseaux modernes génèrent des volumes croissants de données, rendant leur gestion toujours plus complexe, un élément souvent à l'origine de goulots d'étranglement majeurs.

En finir avec les goulots d'étranglement grâce à l'IA agentique

Alors que les outils traditionnels reposent sur des dépannages manuels peinant à suivre le rythme face à l'explosion des alertes - ce qui peut entraîner des interruptions de service coûteuses - le partenariat mise sur les agents IA pour traiter instantanément les données et distinguer immédiatement les incidents critiques au niveau de leurs infrastructures.

La plateforme sera officiellement lancée sous la forme d'un logiciel à la demande (SaaS) sur la place de marché Google Cloud Marketplace en septembre 2026. D'autres déploiements sont prévus en vue d'étendre ces capacités à l'ensemble des applications réseau de Nokia à partir de la fin de l'année 2026 et tout au long de l'année 2027.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes clôturent sans direction claire
    information fournie par AFP 22.06.2026 17:51 

    Les Bourses européennes ont terminé la séance de lundi sans direction claire, livrées aux informations de marché locales en attendant l'évolution des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran. Tirée par les banques, la cote de Londres a progressé (+0,72%) tout ... Lire la suite

  • Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), lors d'une conférence de presse à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), le 11 juin 2026. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Christine Lagarde considère que la BCE n’a pas à durcir sa réponse au Moyen-Orient
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.06.2026 17:50 

    La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) maintient le scénario d'un retour de l'inflation à 2 % malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient. La BCE a relevé son taux principal sur les dépôts de 0,25 point de pourcentage en juin, une première ... Lire la suite

  • Un invité portant un masque d'extraterrestre assiste au défilé de la collection Thom Browne lors de la Fashion Week Homme Printemps/Été 2027 de Milan, à Milan, le 22 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Thom Browne propose des shorts et des jupes aux hommes de la canicule
    information fournie par AFP 22.06.2026 17:46 

    Pour supporter la chaleur milanaise, Thom Browne a proposé des jupes et des shorts dans son "jardin", lundi lors de son premier défilé pour la semaine de la mode masculine. De courts shorts et de longues jupes sous le genou se sont alternées sous des vestes à carreaux, ... Lire la suite

  • Photo diffusée par le Parlement britannique du nouveau député travailliste de Makerfield, Andy Burnham (c), souriant, après avoir signé le registre à la suite de sa prestation de serment à la Chambre des communes, le 22 mai 2026 à Londres  ( UK PARLIAMENT / - )
    Andy Burnham, le "roi du Nord" en marche pour Downing Street
    information fournie par AFP 22.06.2026 17:42 

    Le travailliste Andy Burnham, qui a toutes les chances de remplacer Keir Starmer comme Premier ministre, a bâti sa popularité sur son expérience de maire du bastion industriel de Manchester, un atout pour tenter de reconquérir les déçus du Labour. Cet homme de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
22 -13,39%
CAC 40
8 400,11 -0,25%
Pétrole Brent
77,38 -3,73%
SOITEC
129,45 +9,24%
SOCIETE GENERALE
78,92 +1,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank