Nokia: livre des solutions Banshee au Corps des Marines US information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - Nokia a livré ses solutions sans fil tactiques Banshee à la Marine Corps Tactical Systems Support Activity (MCTSSA), renforçant les communications sécurisées pour les opérations du Corps des Marines.



Le MCTSSA est une unité du Corps des Marines des États-Unis spécialisée dans le soutien et l'intégration des systèmes tactiques, y compris les technologies de communication.



Après des démonstrations réussies en 2023, MCTSSA a acquis des unités Banshee en 2025 pour les intégrer dans les exercices militaires.



Nokia a également fourni une formation pratique pour soutenir leur déploiement.



Nokia précise que sa solution Banshee est saluée pour sa capacité à garantir une connectivité résiliente, essentielle pour des frappes précises en temps réel.





